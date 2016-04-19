Граждане Азербайджана задержаны за попытку незаконно ввезти в Грузию 12 кг золота

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Двое граждан Азербайджана задержаны при попытке незаконно ввезти в Грузию 12 кг золота высшей пробы и 131 тыс. 950 долларов США. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении следственной службы министерства финансов Грузии.

Общая стоимость золотых слитков составляет около 490 тыс. долларов США.

По данным следствия, на контрольно-пропускном пункте "Красный мост" граждане Азербайджана Байрам Ганджалиев и Эльман Хусейнов собирались в обход декларации провезти слитки золота и деньги в тайнике автомобиля.

В результате они были арестовали, золото и деньги изъяты в качестве вещественных доказательств.

По факту возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит от 8 до 11 лет лишения свободы.