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Азербайджан и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в сфере пограничной безопасности

Азербайджан и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в сфере пограничной безопасности Между Государственной пограничной службой (ГПС) Азербайджана и Генеральным директоратом пограничной охраны Саудовской Аравии достигнута договоренность об обмене опытом и практическом сотрудничестве в вопросах, связанных с пограничной безопасностью.
Происшествия
25 января 2023 г. 10:49
Азербайджан и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в сфере пограничной безопасности

Между Государственной пограничной службой (ГПС) Азербайджана и Генеральным директоратом пограничной охраны Саудовской Аравии достигнута договоренность об обмене опытом и практическом сотрудничестве в вопросах, связанных с пограничной безопасностью.

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе.

Делегация во главе с руководителем Генерального директората пограничной охраны Саудовской Аравии генерал-майором Мухаммедом Абдуллахом Хамданом аль-Шехри в рамках визита в Азербайджан ознакомилась со служебно-боевой деятельностью и материально-технической базой структурных подразделений ГПС.

В ходе визита гости также посетили историко-культурные и архитектурные памятники города Баку.

Визит делегации завершился 24 января.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Saudi Arabia agree on co-op in border security
Версия на азербайджанском языке ФотоSəudiyyə Ərəbistanı ilə Azərbaycan arasında sərhəd təhlükəsizliyi ilə bağlı əməkdaşlıq razılaşdırılıb

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