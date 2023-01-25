Азербайджан и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в сфере пограничной безопасности

Между Государственной пограничной службой (ГПС) Азербайджана и Генеральным директоратом пограничной охраны Саудовской Аравии достигнута договоренность об обмене опытом и практическом сотрудничестве в вопросах, связанных с пограничной безопасностью.

Между Государственной пограничной службой (ГПС) Азербайджана и Генеральным директоратом пограничной охраны Саудовской Аравии достигнута договоренность об обмене опытом и практическом сотрудничестве в вопросах, связанных с пограничной безопасностью.

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе.

Делегация во главе с руководителем Генерального директората пограничной охраны Саудовской Аравии генерал-майором Мухаммедом Абдуллахом Хамданом аль-Шехри в рамках визита в Азербайджан ознакомилась со служебно-боевой деятельностью и материально-технической базой структурных подразделений ГПС.

В ходе визита гости также посетили историко-культурные и архитектурные памятники города Баку.

Визит делегации завершился 24 января.