Азербайджан экстрадировал гражданина Таджикистана

Азербайджан экстрадировал гражданина Таджикистана В Азербайджане задержан и передан таджикской стороне гражданин Таджикистана, находившийся в международном розыске.
Происшествия
18 августа 2025 г. 16:31
Азербайджан экстрадировал гражданина Таджикистана

В Азербайджане задержан и передан таджикской стороне гражданин Таджикистана, находившийся в международном розыске.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

По данным ведомства, речь идет о Хокимджоне Имомджоновиче Ибронове (1983 г.р.), обвиняемом в Таджикистане в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере.

Он был арестован в Азербайджане в мае 2025 года.

Заключенный передан компетентным органам Таджикистана под сопровождением специального конвоя Пенитенциарной службы Минюста Азербайджана.

Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq axtarışa verilən Tacikistan vətəndaşı ölkəsinə qaytarılıb

