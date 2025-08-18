Азербайджан экстрадировал гражданина Таджикистана

В Азербайджане задержан и передан таджикской стороне гражданин Таджикистана, находившийся в международном розыске.

В Азербайджане задержан и передан таджикской стороне гражданин Таджикистана, находившийся в международном розыске.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

По данным ведомства, речь идет о Хокимджоне Имомджоновиче Ибронове (1983 г.р.), обвиняемом в Таджикистане в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере.

Он был арестован в Азербайджане в мае 2025 года.

Заключенный передан компетентным органам Таджикистана под сопровождением специального конвоя Пенитенциарной службы Минюста Азербайджана.