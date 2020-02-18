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В Баку столкнулись два автомобиля

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В Баку произошло дорожно-транспортное происшествия с участием двух автомобилей.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован на проспекте Зии Буниятова.

Водитель автомобиля марки Mercedes с номерным знаком 99-DE-923 потерял управление. Mercedes врезался в автомобиль марки Changan, а последний – в эвакуатор на обочине дороги. В результате аварии никто не пострадал, но автомобилям был нанесен серьезный ущерб.

На место происшествия прибыли сотрудники Государственной дорожной полиции (ГДП) и эвакуатор. 

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