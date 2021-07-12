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Автомобиль свадебного кортежа перевернулся, есть погибший и раненые

Автомобиль свадебного кортежа перевернулся, есть погибший и раненые В Гусаре перевернулся автомобиль, в результате 1 человек умер, 3 пострадали.
Происшествия
12 июля 2021 г. 14:04
Автомобиль свадебного кортежа перевернулся, есть погибший и раненые

В Гусаре перевернулся автомобиль, в результате 1 человек умер, 3 пострадали.

Как передает Cеверное бюро Report, инцидент произошел на 26-м километре дороги Гусар-Шахдаг.

Житель села Эних Эмиргюня Фирдовси оглу Амирасланов, сидевший за рулем автомобиля марки Opel из свадебного кортежа, потерял управление, в результате чего автомобиль перевернулся. В результате инцидента один человек погиб – Исмихан Адалят Шекеров 1993 г.р., трое получили ранения – Эмиргюня Фирдовси оглу Амирасланов 1994 г.р., Абучин Осман оглу Османов 1993 г.р., Тофиг Азиз оглу Керимов 1994 г.р.

Пострадавшие были госпитализированы в Гусарскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Toy kortejində avtomobil aşıb, ölən və yaralananlar var - SİYAHI

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