В Баку автомобиль посольства грубо нарушил ПДД

В Баку принадлежащий посольству Болгарии автомобиль неоднократно нарушил правила дорожного движения.

В Баку принадлежащий посольству Болгарии автомобиль неоднократно нарушил правила дорожного движения.

Как сообщает Report, принадлежащий дипломатическому корпусу автомобиль с красным номерным знаком 031 D 001 за короткое время совершил несколько опасных маневров, нарушив правила дорожного движения и создав аварийные ситуации.

Как видно на видеокадрах, автомобиль движется на запрещающий красный свет светофора, после чего сворачивает на встречную дорогу.

Оставив автомобиль на встречной полосе дорожного движения, водитель уходит.

Свидетели происшествия сообщают, что при маневрировании водитель также включал специальный звуковой сигнал.

Очевидно, что для водителя, который в течение нескольких минут неоднократно нарушил правила дорожного движения, это постоянный стиль вождения.