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В Баку задержаны члены банды грабителей-шантажистов

В Баку задержаны члены банды грабителей-шантажистов 15:48
Происшествия
6 декабря 2021 г. 17:10
В Баку задержаны члены банды грабителей-шантажистов

Арестованы члены банды, которые приглашали своих знакомых по соцсетям к озеру “Ганлы гёль” в Ясамальском районе и снимали их на видео оскорбительного характера, угрожая расправой.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

В сообщении министерства отмечается, что 26 ноября в полицию обратился обучающийся в Баку гражданин одной из зарубежных стран, который заявил, что один из его знакомых в соцсетях вызвал его в район "Ганлы гёль" в Ясамальском районе. Находившиеся там четверо неустановленных лиц, применив физическое насилие, отобрали у него мобильный телефон стоимостью 1500 манатов и денежные средства в размере 100 манатов. Затем эти лица, совершая действия, унижающие личность жертвы, угрожали снять происходящее на мобильный телефон и распространить в социальных сетях. В результате безотлагательных мер, принятых сотрудниками Ясамальского районного управления полиции и 28-го отделения полиции, были задержаны Садыг Овчиев, Агабаба Мусаев, Эльнур Велиев, Нихат Рагимли, Субхан Ханларов и Агшин Мамедов. В ходе расследования было установлено, что члены преступной банды таким же методом ограбили еще 12 человек. На мобильных телефонах членов преступной группировки были обнаружены видеозаписи их действий и угроз в отношении различных лиц.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении членов банды избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSosial şəbəkədə tanış olduqları şəxsləri görüşə çağırıb alçaldıcı videolara çəkən dəstə həbs edilib

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