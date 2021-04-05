Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ

Решением Бинагадинского районного суда наложен арест на принадлежащие обвиняемому нежилые, земельные и дачные участки, а также частные жилые дома, квартиры и автомобили

Арестовано имущество бывшего исполнительного директора Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугара Сафарли и директора ООО "Портос" Мамедова Надира Магеррам оглу.

Согласно сообщению Report, об этом говорится в отчете о деятельности Счетной палаты Азербайджана в 2020 году.

В документе говорится о том, что представленной Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, 12 июня 2020 года в связи с поступившим в Фонд господдержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики обращении по поводу незаконного расходования денежных средств на сумму, превышающую смету расходов за период, охватывающий 2017-2020 годы, было возбуждено уголовное дело по статьям 179.4, 308.1, 308.1-2 и 308.2-4.

Решением Бинагадинского районного суда наложен арест на принадлежащие обвиняемому нежилые, земельные и дачные участки, а также частные жилые дома, квартиры и автомобили.

Согласно обвинению, Вугар Сафарли в сговоре с другими лицами легализовал полученные преступным путем денежные средства в особо крупном размере путем размещения в течение 2015-2018 годов на депозитных счетах в коммерческих банках в национальной и иностранной валюте в общей сложности 5 млн 796 тыс. манатов.