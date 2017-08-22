Арестован водитель, совершивший в Баку автохулиганство - ВИДЕО

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Сотрудники Государственного управления дорожной полиции Главного управления полиции г. Баку задержали водителя, не подчинившегося законному приказу остановиться на территории столицы и тем самым создавшему серьезную угрозу для других участников движения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

18 августа на улице Рашида Бейбутова дорожная полиция приказала остановиться автомобилю марки Daewoo с государственным номерным знаком 90 PX-543 под управлением Алишана Гасымова, ввиду наличия в его отношении решения о перехвате.

Водитель проигнорировал данный приказ, продолжив движение, полиция начала преследование. Несмотря на многочисленные призывы во время преследования, водитель демонстративно нарушил общественный порядок и спокойствие населения, проявил откровенное неуважение к обществу, совершил преднамеренное автохулиганство, множество раз различными способами нарушив правила дорожного движения.

В результате проведенных мероприятий водитель был остановлен с помощью другого патруля дорожной полиции путем создания искусственной пробки на проспекте Нобеля в Хатаинском районе.

Во время расследования стало известно, что срок водительских прав А. Гасымова истек 10 августа 2016 года, и с тех пор он управлял автомобилем без водительских прав.

Решением Хатаинского районного суда водитель А. Гасымов был признан виновным по статьям 327.1, 332.1, 332.2, 511.1 Кодекса об административных правонарушениях, согласно статье 34.3 Кодекса об административных правонарушениях его право на управление транспортными средствами ограничено на 1 год и в отношении него применен административный арест сроком на 1 месяц.