Арестован руководитель ООО "Государственный департамент безопасности и контроля"

На основе обращений граждан в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана в связи с незаконными действиями ООО "Государственный департамент безопасности и контроля" ("Dövlət Nəzarət Təhlükəsizlik Departamenti"), а также бакинского регионального технического управления безопасности данного общества было проведено разбирательство.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было отмечено, что предварительное расследование выявило обоснованные подозрения, что сотрудники ООО "Государственный департамент безопасности и контроля" самовольно с использованием спецформы различных госорганов совершали незаконные деяния.

Сообщается, что в связи с данными незаконными действиями в Главном управлении было возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление служебными обязанностями) и 311.1 (получение взятки).

На основе предварительных доказательств руководитель ООО Сахиб Гусейнов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 311.3.2 (получение взятки неоднократно) и 313 (Служебный подлог), решением суда он был арестован.