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Арестован руководитель т.н. "Нового совета общественного надзора"

Арестован руководитель т.н. "Нового совета общественного надзора" Задержан мужчина, который от имени незаконной организации "Новый совет общественного надзора" обманным путем вымогал деньги у граждан.
Происшествия
8 февраля 2022 г. 16:05
Арестован руководитель т.н. Нового совета общественного надзора

Задержан мужчина, который от имени незарегистрированной организации "Новый совет общественного надзора" обманным путем вымогал деньги у граждан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре были проведены оперативно-розыскные мероприятия в связи с незаконными действиями ранее судимого за мошенничество и подлог Рамиля Шукюрова, совершенными совместно с другими лицами, привлеченными к деятельности не прошедшей госрегистрацию организации "Новый совет общественного надзора".

В ходе обыска в офисе этой "организации" были обнаружены многочисленные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность Р.Шукюрова и других. Выявлено, что организованная преступная сеть имеет отделения во многих районах и городах по всей республике, в них привлечены сотни членов. Возникли обоснованные подозрения, что руководящие лица т.н. совета присвоили пожертвования, собираемые с граждан якобы для решения проблем малообеспеченных семей, семей шехидов и ветеранов.

Кроме того, возникли подозрения, что Р.Шукюров в сговоре со знакомым Асланлы Эльчином Гейдар оглу присвоил часть от взятки в 100 000 манатов, которую потребовал от гражданина на получение для него разрешения на проведение строительных работ.

Р.Шукюров также подозревается в преступном сговоре и присвоении еще более 50000 манатов различных граждан.

В главном управлении заведено уголовное дело по статьям 178.2.1, 178.2.2, 178.2.3, 178.2.4 и 32.4, 312.2 УК АР. Решением суда он взят под стражу.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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