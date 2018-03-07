Арестован бывший главврач Наркологического диспансера

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционным протесту и жалобе, поданным гособвинителем на приговор в отношении обвиненных в получении взятки бывшего главврача Бакинского городского наркологического диспансера Гусейна Гасанова и Матанат Шамчиевой.

Как сообщает Report, решение было зачитано на процессе под председательством судьи Фаика Гасымова.

По решению, протест прокурора был удовлетворен. Решение суда об условном наказании Г.Гасанова было ликвидировано. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде вреста. Г.Гасанов был арестован в зале суда.

Часть приговора в отношении М.Шамчиевой осталась в силе.

Недовольный решением Г.Гасанов подал кассационную жалобу. Его жалоба была направлена в Верховный суд на производство судьи Тахира Кязымова. В ближайшие дни назначат дату предварительного заседания по кассационной жалобе.