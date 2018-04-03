Апелляционная жалоба журналиста, отца которого насмерть сбил автомобиль, частично удовлетворена

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде продолжилось судебное заседание по апелляционной жалобе юридического наследника потерпевшего, сына покойного ветерана Карабахской войны Али Алиева Имдада Ализаде на приговор в отношении работника ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" (АЗАЛ) Сеймура Гараева, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб один человек, еще один получил тяжелые травмы и апелляционной жалобе самого обвиняемого.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сахибхана Мирзоева было зачитано решение.

По решению, приговор суда первой инстанции был изменен. Срок заключения обвиненного сокращен с 4 лет 11 месяцев и 28 дней до 4 лет и 6 месяцев.

Апелляционная жалоба юридического наследника потерпевшего, гражданского истца Имдада Ализаде удовлетворена частично. Принято решение о выплате виновником законному наследнику 120 тыс. 931 манат из затребованных 166 тыс. манатов в качестве морально-материальной компенсации.

Это охватывает сумму, потраченную на лечение покойного Али Алиева в Центральной клинической больнице и госпитале "Евразия". 3 тыс. манатов из 120 тыс. 931 маната должны быть выплачены законному наследнику потерпевшего в качестве морального ущерба.

Суд пришел к заключению, что не предъявление чеков суду за лечение в Бакинском оздоровительном центре и больнице "Семашко" и за поминки, эта часть осталась нерассмотренной.

И.Ализаде был недоволен решением Бакинского апелляционного суда и сообщил, что подаст кассационную жалобу в Верховный суд. Он сказал, что требует полного удовлетворения материальной части гражданского иска и ужесточения наказания обвиненного.

Отметим, что после произошедшей 14 февраля 2016 года аварии Али Алиев 7 месяцев проходил лечение в Центральной клинической больнице и 8 месяцев 17 дней – в "Avrasiya Hospital". Затем его перевели в Бакинский центр здоровья. Находившийся в коме 504 дня А.Алиев скончался 2 июля 2017 года.

На лечение покойного А.Алиева в Клиническом медицинском центре №1 ("Семашко") было потрачено 4 700 манатов, в Центральной клинической больнице – 67 881, в "Avrasiya Hospital" - 59 050 манатов (кроме того, семья покойного осталась должна указанной больнице 11 270 манатов), Бакинскому центру здоровья - 5 900 манатов. К уголовному делу прилагаются подтверждающие это официальные квитанции. В то же время на похороны и панихиду потрачено дополнительно около 14 000 манатов. Кроме того, за нанесенный моральный ущерб семья потерпевшего требует от обвиняемого лица компенсацию в размере 15 000 манатов.

Решением суда С.Гараев был приговорен к отбыванию наказания сроком 4 года 11 месяцев и 28 дней в исправительном учреждении участкового типа.

В отношении С.Гараева не избрана мера пресечения в виде ареста, решение о невыезде и нахождении под полицейским надзором осталось в силе без изменений.

По приговору, гражданский иск юридического наследника потерпевшего Имдада Ализаде частично удовлетворен. Из гражданского иска на 166 тыс. 531 манат суд удовлетворил часть в размере 23 тыс. манатов (20 тыс. манатов за материальный ущерб, 3 тыс. манатов за моральный ущерб).

Недовольный приговором И.Ализаде подал апелляционную жалобу. Он требует изменить приговор Насиминского районного суда и приговорить С.Гараева к более тяжкому наказанию. И.Ализаде также требует полного удовлетворения гражданского иска.

Отметим, что А.Алиев является отцом известного журналиста Имдада Ализаде.