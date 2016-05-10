​ANAMA: В прошлом месяце не зарегистрировано случаев разрыва мин/НБ

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В апреле этого года Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) проверило и расчистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов (НБ) территорию общей площадью 7 412 514 кв. м.

Как сообщили Report в ANAMA, обнаружены и обезврежены 1 707 НБ, 6 противотанковых и 9 противопехотных мин. На сегодняшний день расчищена территория общей площадью 320 443 366 кв. м. Всего обезврежено 1 722 мин и НБ.

В операциях участвовали 402 специалиста и 228 членов административного состава, 6 механических миноочистительных машин и 34 собаки-миноискателей.

До сегодняшнего дня расчищено 327 855 880 кв. м, найдено и обезврежено 718 029 мин и НБ.

Агентство продолжает работы по разминированию на территории Абшеронского, Агдамского, Агджабединского, Агстафинского, Физулинского, Горанбойского, Джебраильского, Джалилабадского, Газахского, Самухского, Шемкирского, Тертерского, Товузского и Гарадагского районов, а также поселка Гюздек.

В апреле не зарегистрировано случаев разрыва мин/НБ.