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    ANAMA: В легковом автомобиле в Баку обнаружены боеприпасы

    Боеприпасы доставлены на соответствующую территорию агентства© ANAMA

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Сегодня сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) и министерства по чрезвычайным ситуациям обнаружили в легковом автомобиле в Баку боеприпасы.

    Как сообщили Report в ANAMA, при осмотре автомобиля, припаркованного на улице Шарифзаде, 72 Ясамальского района Баку, были обнаружены 2 ручные гранаты МК2 и 15 патронов различного калибра. Обнаруженные боеприпасы были доставлены на соответствующую территорию агентства (Центральную зону уничтожения). 

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