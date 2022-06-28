ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено 56 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в агентстве, с 20 по 25 июня в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 25 противопехотных, 31 противотанковая мина и 147 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 774 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.