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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено 56 мин 

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено 56 мин  Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Происшествия
28 июня 2022 г. 13:36
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено 56 мин 

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в агентстве, с 20 по 25 июня в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 25 противопехотных, 31 противотанковая мина и 147 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 774 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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