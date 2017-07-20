Александр Лапшин приговорен к трем годам тюрьмы

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Александра Лапшина.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Алиовсата Абасова А.Лапшину был зачитан приговор.

Согласно судебному приговору, А.Лапшин получил оправдание по ст. 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) Уголовного кодекса. Отмечается, что выдвинутое по данной статье обвинение не было доказано во время судебного следствия. В приговоре говорится, что публичные призывы, сделанные А.Лапшиным против государства, являются плодом его воображения и сказанное им – предположение.

При этом суд признал А.Лапшина виновным по ст. 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Отметим, что прокурор требовал для А.Лапшина 6,5 лет тюрьмы.

Напомним, что А.Лапшин, имеющий гражданство различных стран, привлечен по уголовному делу в качестве подозреваемого в связи с нарушением государственных границ Азербайджана и незаконным посещением оккупированных земель, публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики. В связи с объявлением в международный розыск он был задержан правоохранительными органами Беларуси в Минске 15 декабря 2016 года, а 7 февраля 2017 года экстрадирован в Азербайджанскую Республику.