Адвокаты Акифа Човдарова подали в суде 7 ходатайств

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде продолжилось судебное заседание по апелляционной жалобе, поданной на основе приговора в отношении бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова и других лиц.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаика Гасымова по эпизоду с рынком "8 километра" выступили братья Джафар и Гахраман Сафаровы.

Они сказали, что этот базар насильно был отнят у них А.Човдаровым, попросили вернуть объект.

После выступили адвокаты обвиняемых, потребовали вынести оправдательный вердикт их подзащитным.

На процессе выступили обвиняемые А.Алиев, О.Османов и С.Мамедов. Они тоже попросили оправдать их.

Адвокаты А.Човдарова подали 7 ходатайств. Они попросили провести графологическую, судебно-графологическую и медицинскую экспертизу.

Кроме того, правозащитники попросили вернуть имущество, принадлежащее членам семей обвиняемых.

Ходатайства будут обсуждены на очередном процессе.

Процесс продолжится 23 мая.

Отметим, что А.Човдаров и другие были арестованы в 2015 году. По приговору Бакинского военного суда А.Човдарова приговорили к 12-ти, Селима Мамедова - 11-ти, Акифа Алиева - 5-ти, Орхана Османова - 4-м годам тюремного заключения.

Конфискована большая часть их имущества на 33 млн манатов и подано представление для лишения их чинов.