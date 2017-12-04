Адвокат: Тело Гаджи Мамедова в ближайшее время будет передано семье

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В связи с самоубийством бывшего старшего оперуполномоченного Главного управления уголовного розыска МВД Гаджи Мамедова в Бакинской городской прокуратуре продолжается следствие.

Об этом Report сообщила адвокат покойного Г. Мамедова Афет Газиева.

Она отметила, что тело Г. Мамедова в ближайшее время будет передано семье: "Но когда его тело будет передано семье, нам пока не сказали. В ближайшие часы нам об этом сообщат".

Напомним, что Г. Мамедов был арестован в ходе операции "Черный пояс", проведенной бывшим министерством национальной безопасности 10 марта 2005 года. 19 января 2007 года, согласно решению Суда по тяжким преступлениям, был приговорён к пожизненному заключению. Вчера он совершил суицид в Лечебном учреждении пенитенциарной службы министерства юстиции. По факту в Бакинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.