Адвокат Джавида Гусейнова обратился в суд для перевода его подзащитного под домашний арест

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Адвокат бывшего капитана футбольного клуба Джавида Гусейнова обратился в суд для изменения меры пресечения в отношении его подзащитного на домашний арест.
Об этом Report сообщил адвокат Д.Гусейнова Адем Мамедов.
Согласно информации, А.Мамедов представил ходатайство в Сабаильский районный суд.
Адвокат также заявил, что в итальянской прессе появилась статья, в которой приносятся извинения за опубликованную о Д.Гусейнове новость.
До этого итальянская пресса в избиении видеорепортера Ann.tv Расима Алиева обвиняла футболиста Джавида Гусейнова: "После моего заявления о генсеке Совета Европы Турбьерне Янгланде итальянская пресса поняла ошибку и попросила прощения у Джавида Гусейнова".
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