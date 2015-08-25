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    Адвокат Джавида Гусейнова обратился в суд для перевода его подзащитного под домашний арест

    Ходатайство подал адвокат Адем Мамедов

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Адвокат бывшего капитана футбольного клуба  Джавида Гусейнова обратился в суд для изменения меры пресечения в отношении его подзащитного на домашний арест.

    Об этом Report сообщил адвокат Д.Гусейнова Адем Мамедов.

    Согласно информации, А.Мамедов представил ходатайство в Сабаильский районный суд. 

    Адвокат также заявил, что в итальянской прессе появилась статья, в которой приносятся извинения за опубликованную о Д.Гусейнове новость. 

    До этого итальянская пресса в избиении видеорепортера Ann.tv Расима Алиева обвиняла футболиста Джавида Гусейнова: "После моего заявления о генсеке Совета Европы Турбьерне Янгланде итальянская пресса поняла ошибку и попросила прощения у Джавида Гусейнова". 

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