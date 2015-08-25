Адвокат Джавида Гусейнова обратился в суд для перевода его подзащитного под домашний арест

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Адвокат бывшего капитана футбольного клуба Джавида Гусейнова обратился в суд для изменения меры пресечения в отношении его подзащитного на домашний арест.

Об этом Report сообщил адвокат Д.Гусейнова Адем Мамедов.

Согласно информации, А.Мамедов представил ходатайство в Сабаильский районный суд.

Адвокат также заявил, что в итальянской прессе появилась статья, в которой приносятся извинения за опубликованную о Д.Гусейнове новость.

До этого итальянская пресса в избиении видеорепортера Ann.tv Расима Алиева обвиняла футболиста Джавида Гусейнова: "После моего заявления о генсеке Совета Европы Турбьерне Янгланде итальянская пресса поняла ошибку и попросила прощения у Джавида Гусейнова".