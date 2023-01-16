О нас

Итоги экзаменов: 55 кандидатов продолжат работу на госслужбе

Итоги экзаменов: 55 кандидатов продолжат работу на госслужбе Обнародованы результаты проведенного Государственным экзаменационным центром 15 января письменного экзамена для продолжения деятельности на государственной службе на должностях, соответствующих подгруппе ВВ.
Происшествия
16 января 2023 г. 15:10
Итоги экзаменов: 55 кандидатов продолжат работу на госслужбе

Обнародованы результаты проведенного Государственным экзаменационным центром 15 января письменного экзамена для продолжения деятельности на государственной службе на должностях, соответствующих подгруппе ВВ.

Как сообщает Report, с результатами экзамена можно ознакомиться по ссылке.

Участники экзамена также могут получить информацию о результатах, отправив "рабочий номер" на номер 7727 через мобильные операторы (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Всего в экзамене приняли участие 118 кандидатов, из которых 55 сдали его успешно.

Успешно прошедшим экзамен кандидатам будут выданы соответствующие сертификаты сроком на 5 лет.

Для обращения в Апелляционную комиссию необходимо зарегистрироваться на сайте ГЭЦ с 17-го по 19-ое января (с 10.00 до 17.00). Рассмотрение обращений стартует с 23 января 2023 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İmtahanın nəticələri açıqlanıb, 55 nəfər dövlət qulluğunda fəaliyyətini davam etdirəcək

Другие новости из категории

Предотвращена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан
ФотоПредотвращена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан
16 января 2023 г. 14:25
На Аллее шехидов началась подготовка к годовщине трагедии 20 Января
ФотоНа Аллее шехидов началась подготовка к годовщине трагедии 20 Января
16 января 2023 г. 13:06
В Ясамальском районе снесен незаконно построенный объект
ФотоВ Ясамальском районе снесен незаконно построенный объект
16 января 2023 г. 11:43
Дорожная полиция обратилась к водителям
Дорожная полиция обратилась к водителям
16 января 2023 г. 10:07
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом
16 января 2023 г. 09:29
В Физули обнаружены боеприпасы
В Физули обнаружены боеприпасы
16 января 2023 г. 09:27
В Абшероне столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненый
В Абшероне столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненый
15 января 2023 г. 20:45
В Агджабеди 70-летний мужчина подозревается в убийстве супруги
В Агджабеди 70-летний мужчина подозревается в убийстве супруги
15 января 2023 г. 19:26
У жителей Сабирабада изъяты незаконно хранимые охотничьи ружья
У жителей Сабирабада изъяты незаконно хранимые охотничьи ружья
15 января 2023 г. 15:30
Скончался ветеран ЗАО Азербайджанское каспийское морское пароходство
Скончался ветеран ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство"
15 января 2023 г. 14:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi