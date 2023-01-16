Итоги экзаменов: 55 кандидатов продолжат работу на госслужбе

Обнародованы результаты проведенного Государственным экзаменационным центром 15 января письменного экзамена для продолжения деятельности на государственной службе на должностях, соответствующих подгруппе ВВ.

Обнародованы результаты проведенного Государственным экзаменационным центром 15 января письменного экзамена для продолжения деятельности на государственной службе на должностях, соответствующих подгруппе ВВ.

Как сообщает Report, с результатами экзамена можно ознакомиться по ссылке .

Участники экзамена также могут получить информацию о результатах, отправив "рабочий номер" на номер 7727 через мобильные операторы (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Всего в экзамене приняли участие 118 кандидатов, из которых 55 сдали его успешно.

Успешно прошедшим экзамен кандидатам будут выданы соответствующие сертификаты сроком на 5 лет.

Для обращения в Апелляционную комиссию необходимо зарегистрироваться на сайте ГЭЦ с 17-го по 19-ое января (с 10.00 до 17.00). Рассмотрение обращений стартует с 23 января 2023 года.