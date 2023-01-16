Итоги экзаменов: 55 кандидатов продолжат работу на госслужбе

Обнародованы результаты проведенного Государственным экзаменационным центром 15 января письменного экзамена для продолжения деятельности на государственной службе на должностях, соответствующих подгруппе ВВ.
Как сообщает Report, с результатами экзамена можно ознакомиться по
Участники экзамена также могут получить информацию о результатах, отправив "рабочий номер" на номер 7727 через мобильные операторы (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).
Всего в экзамене приняли участие 118 кандидатов, из которых 55 сдали его успешно.
Успешно прошедшим экзамен кандидатам будут выданы соответствующие сертификаты сроком на 5 лет.
Для обращения в Апелляционную комиссию необходимо зарегистрироваться на сайте ГЭЦ с 17-го по 19-ое января (с 10.00 до 17.00). Рассмотрение обращений стартует с 23 января 2023 года.