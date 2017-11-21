14 судов и 10 самолетов участвуют в поиске аргентинской подлодки

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ ВМС Аргентины задействуют в операции по поиску пропавшей подводной лодки 14 судов и 10 самолетов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, часть техники предоставили другие государства.

"Находятся 14 судов и 10 самолетов, как аргентинских, так и иностранных", - рассказал в понедельник представитель командования Энрике Бальби.

По его словам, интенсивность поисков «утроилась» с подключением кораблей и самолетов из по меньшей мере семи стран. Напомним, подлодка «Сан-Хуан» с 44 членами экипажа пропала с радаров в прошлую среду.

В ходе последнего сеанса связи подлодка сообщила о некоем механическом повреждении и получила указания направиться в город Мар-дель-Плата, в 400 км к югу от Буэнос-Айреса.