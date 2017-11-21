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    14 судов и 10 самолетов участвуют в поиске аргентинской подлодки

    Семь стран подключились к поискам подлодки

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/  ВМС Аргентины задействуют в операции по поиску пропавшей подводной лодки 14 судов и 10 самолетов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, часть техники предоставили другие государства.

    "Находятся 14 судов и 10 самолетов, как аргентинских, так и иностранных", - рассказал в понедельник представитель командования Энрике Бальби.

    По его словам, интенсивность поисков «утроилась» с подключением кораблей и самолетов из по меньшей мере семи стран. Напомним, подлодка «Сан-Хуан» с 44 членами экипажа пропала с радаров в прошлую среду.

    В ходе последнего сеанса связи подлодка сообщила о некоем механическом повреждении и получила указания направиться в город Мар-дель-Плата, в 400 км к югу от Буэнос-Айреса.

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