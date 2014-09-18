Житель Балакена убил знакомого за оскорбление годовалой давности

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе Азербайджана произошло убийство. Как сообщили Report в Абшеронском районном отделении полиции (РОП), житель Балакенского района 28-летний Абдулла Сараманов убил на почве ссоры жителя Гахского района Рамиля Мамедова (1982 г.р.), нанеся ему 5 ударов ножом. В результате оперативных действий сотрудников Абшеронского РОП подозреваемый А.Сараманов был задержан.

В ходе расследования было установлено, что инцидент произошел из-за личного оскорбления, высказанного в адрес А.Сараманова ныне покойным Р.Мамедовым около года назад. По словам подозреваемого, с тех пор у него не было возможности встретится со своим обидчиком. В день совершения убийства А.Сараманов под предлогом распития пива пригласил свою будущую жертву на встречу в город Хырдалан. Между мужчинами произошла ссора, А. Сараманов нанес Р. Мамедову удары ножом, в результате чего тот скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.