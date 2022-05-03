Житель Кюрдаханы: Рад, что наши дети, внуки будут учиться в современной школе

"Рад, что наши дети, внуки будут учиться в современной школе".

"Рад, что наши дети, внуки будут учиться в современной школе".

Об этом Report сообщил житель поселка Кюрдаханы Бахруз Назаров.

Он выразил удовлетворение строительством в поселке полной средней школы №304 и условиями, созданными в ней: "Я видел кадры открытия школы с участием президента. Школа оснащена всем необходимым оборудованием для практического овладения учащимися знаниями. Учителя будут преподавать, а учащиеся обучаться с большим энтузиазмом. Поздравляю жителей нашего села, благодарю инициаторов".

Отметим, что 2 мая президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии полной средней школы №304, построенной по инициативе Фонда Гейдара Алиева в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района Баку. В новом учебном заведении созданы классные комнаты, кабинеты труда, военной подготовки и компьютерный зал, лаборатории, библиотеки, столовая и спортзал. Школа полностью оснащена необходимой мебелью и инвентарем, наглядными пособиями.

Одним из успешно реализуемых проектов Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, является программа “Обновляющемуся Азербайджану – новую школу”. Школа №304, рассчитанная на 960 ученических мест, построена в рамках этой программы фонда.