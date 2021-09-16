Замминистра: За последние 15 лет построено и отремонтировано свыше 3500 новых школ

"За последние 15 лет было построено и капитально отремонтировано более 3500 новых школ"

"За последние 15 лет было построено и капитально отремонтировано более 3 500 новых школ".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра образования Азербайджана Фирудин Гурбанов.

Замминистра отметил, что в стране действует более 4 400 школ: "Большинство из этих школ расположены в районах, селах. И в дальнейшем, в соответствии со специальной инвестиционной программой, все школы нашей страны будут капитально отремонтированы, чтобы отвечать современным требованиям. Там, где это необходимо, будут построены новые учебные заведения. Сейчас продолжается строительство модульных школ в самых отдаленных селах".