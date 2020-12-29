Замминистра о предстоящих работах в сфере образования на деоккупированных землях

Должны быть определены образовательные потребности этих территорий

"Работы в сфере образования на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана представляют особую значимость. В первую очередь, должны быть определены образовательные потребности этих территорий, оценено состояние существующей образовательной инфраструктуры и подготовлены планы по организации ее деятельности".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра образования Азербайджана Фирудин Гурбанов.

"На освобожденных от оккупации территориях необходимо повышать знания школьников об экологии, регионоведении и культуре, что будет способствовать воспитанию и укреплению в них чувства патриотизма", - заявил замминистра.

Министр отметил, что от армянского вандализма пострадали 927 библиотек, 808 дворцов культуры, клубов и домов культуры, 85 музыкальных и художественных школ, 22 музея и их филиалов, в которых собрано 100 тысяч экспонатов, 4 картинные галереи, 4 театральных учреждения, 2 концертных зала, 8 парков культуры и отдыха, более 700 памятников истории и культуры.