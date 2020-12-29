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Замминистра о предстоящих работах в сфере образования на деоккупированных землях

Замминистра о предстоящих работах в сфере образования на деоккупированных землях Должны быть определены образовательные потребности этих территорий
Наука и образование
29 декабря 2020 г. 11:18
Замминистра о предстоящих работах в сфере образования на деоккупированных землях
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"Работы в сфере образования на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана представляют особую значимость. В первую очередь, должны быть определены образовательные потребности этих территорий, оценено состояние существующей образовательной инфраструктуры и подготовлены планы по организации ее деятельности".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра образования Азербайджана Фирудин Гурбанов.

"На освобожденных от оккупации территориях необходимо повышать знания школьников об экологии, регионоведении и культуре, что будет способствовать воспитанию и укреплению в них чувства патриотизма", - заявил замминистра.

Министр отметил, что от армянского вандализма пострадали 927 библиотек, 808 дворцов культуры, клубов и домов культуры, 85 музыкальных и художественных школ, 22 музея и их филиалов, в которых собрано 100 тысяч экспонатов, 4 картинные галереи, 4 театральных учреждения, 2 концертных зала, 8 парков культуры и отдыха, более 700 памятников истории и культуры.

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Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad olunan ərazilərdə təhsillə bağlı görüləcək işlər açıqlandı

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