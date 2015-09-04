​ЮНИСЕФ: 13,4 млн. детей в мире не могут учиться

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Детский фонд ЮНИСЕФ распространил отчет под названием "Образование под обстрелом".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, документ охватывает ситуацию с получением образования детьми в Сирии, Ираке, Палестине, Ливии, Судане, Йемене, где идет война.

Согласно отчету, более 13,4 млн. детей в мире лишены возможности учиться из-за войны.

ЮНИСЕФ обеспокоен возможным ростом статистики детей, названных "потерянным поколением". В отчете отмечается, что из-за вооруженных действий в указанных странах более 9 тысяч школ пришли в непригодное состояние.