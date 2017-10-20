Внесено изменение в правила приема студентов в вузы

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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменение в "Правила приема студентов в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, документ в связи с этим подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

Согласно изменению, к статье 5-й (проведение конкурса) правил добавлен новый пункт.

Согласно добавленному пункту 5.10, после объявления результатов конкурса объявляются определенные министерством образования высшие учебные заведения и места подготовительных групп по степени бакалавра, не принятыми студентами согласно пунктам 4.2 (к отбору специальностей допускаются абитуриенты, результаты экзаменов которых соответствуют условиям конкурса, уточненного Центром и министерством образования) и 4.4 (в заявлении в вузы специальности, требующие особого таланта, могут указывать только абитуриенты, получившие по экзамену на выявление таланта оценку, отвечающую требованиям проведенного Центром конкурса) данных правил производится отбор специальностей, и путем конкурса на данные места Центром осуществляется размещение. По завершении подготовительных групп, согласно предусмотренным в Правилах приемным экзаменам, Центром проводится выпускной экзамен, успешно прошедшие выпускной экзамен студенты зачисляются на первый курс вуза.