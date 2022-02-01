В престижном университете США прошла презентация, посвященная Азербайджану

Члены Азербайджанской студенческой организации, осуществляющей деятельность в США, приняли участие в выставке студенческих организаций, проводимой в Международном университете Флориды.

Члены Азербайджанской студенческой организации, осуществляющей деятельность в США, приняли участие в выставке студенческих организаций, проводимой в Международном университете Флориды.

Как передает американское бюро Report, основатель Азербайджанской студенческой организации, студент факультета политических наук и международных отношений университета, наш соотечественник Айдын Эминов проинформировал гостей о нашей стране, представил презентацию на тему территориальной целостности, природных ресурсов и национальных традиций Азербайджана.

В мероприятии приняли активное участие члены Азербайджанской студенческой организации, а также азербайджанские студенты, обучающиеся в Международном университете Флориды.

A.Эминов рассказал Report, что основная миссия организации заключается в представлении культуры, кухни, истории Азербайджана в США, в частности, информировании студентов и преподавателей университета о нашей стране.