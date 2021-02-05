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В Баку 5 учителей и 1 ученик дошкольной группы заразились коронавирусом

В Баку 5 учителей и 1 ученик дошкольной группы заразились коронавирусом Из 182 018 учащихся, обучающихся на уровне начального образования (I-IV классы), родители 1 106 ребенка подписали обязательство об отказе от очного участия их детей в учебном процессе
Наука и образование
5 февраля 2021 г. 12:04
В Баку 5 учителей и 1 ученик дошкольной группы заразились коронавирусом

С 1 февраля по настоящее время коронавирусная инфекция (COVID-19) была выявлена у 5 учителей и 1 учащегося дошкольной группы общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования города Баку.

Как сообщили Report в Управлении, 9 учеников, 2 учителя, 1 школьный психолог, 1 лаборант, 1 заместитель директора по учебно-воспитательной работе ушли на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусом.

Посещаемость очных занятий в общеобразовательных учреждениях столицы составляет 93%.

Как известно, в общеобразовательных учреждениях восстановлено традиционное образование в начальных классах и дошкольных группах. Из 182 018 учащихся, обучающихся на уровне начального образования (I-IV классы), родители 1 106 ребенка подписали обязательство об отказе от очного участия их детей в учебном процессе.

С 15 февраля процесс обучения планируется возобновить на уровне среднего образования (V-IX классы) в общеобразовательных учебных заведениях и спецшколах (I-IX классы) на балансе Управления. На уровне общего среднего образования (V-IX классы) занятия будут проходить 2 раза в неделю, в спецшколах (I-IX классах) – 5 раз в неделю.

В настоящее время в учебных заведениях учебно-воспитательный процесс продолжается в соответствии с "Временными правилами организации образовательного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях Азербайджана в период особого карантинного режима" Кабмина.

В учебных заведениях соблюдаются все требования, исходящие из санитарно-эпидемиологической ситуации.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 5 müəllim, məktəbəhazırlıq qrupuna cəlb olunan 1 uşaq koronavirusa yoluxub

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