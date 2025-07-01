В Азербайджане уволены свыше 2 300 учителей после повторной сертификации

14:45

В повторной сертификации преподавателей, не набравших проходной балл на этапе тестового экзамена в прошлом году, приняли участие 3 338 учителей.

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, повторная сертификация состоялась 20 июня.

При этом только 1 328 учителей набрали проходной балл и получили возможность участвовать в этапе собеседования.

Прохъодной бал не смогли набрать 2006 учителей, а результаты 4 человек, участвовавших в процессе повторной аттестации, аннулированы за нарушение правил экзамена.

334 учителя, не участвовавших в экзамене, также признаны не прошедшими сертификацию.