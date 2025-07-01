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В Азербайджане уволены свыше 2 300 учителей после повторной сертификации

В Азербайджане уволены свыше 2 300 учителей после повторной сертификации 14:45
Наука и образование
1 июля 2025 г. 15:23
В Азербайджане уволены свыше 2 300 учителей после повторной сертификации

В повторной сертификации преподавателей, не набравших проходной балл на этапе тестового экзамена в прошлом году, приняли участие 3 338 учителей.

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, повторная сертификация состоялась 20 июня.

При этом только 1 328 учителей набрали проходной балл и получили возможность участвовать в этапе собеседования.

Прохъодной бал не смогли набрать 2006 учителей, а результаты 4 человек, участвовавших в процессе повторной аттестации, аннулированы за нарушение правил экзамена.

334 учителя, не участвовавших в экзамене, также признаны не прошедшими сертификацию.

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Версия на азербайджанском языке Təkrar sertifikatlaşdırmadan keçməyən 2300-dən çox müəllim işdən çıxarılıb - RƏSMİ

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