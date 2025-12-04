В Азербайджане пройдет олимпиада, посвященная Юсифу Мамедалиеву
Наука и образование
- 04 декабря, 2025
- 11:03
В следующем году в Азербайджане планируется проведение олимпиады, посвященной Юсифу Мамедалиеву.
Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на международной конференции на тему "Юсиф Мамедалиев: Наука. Наследие. Инновации", посвященной 120-летию академика.
По словам министра, олимпиада может быть проведена по химии или естественным наукам.
Последние новости
11:39
Ерлан Акбаров: Казахстан подсчитывает ущерб от атаки на КТКДругие
11:24
Вугар Алиев: В Неделе волонтеров планируется задействовать 17 тыс. человекВнутренняя политика
11:12
Фото
Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта "Халг Аманаты"Финансы
11:09
Министр: Исследования Юсифа Мамедалиева внесли огромный вклад в азербайджанскую наукуНаука и образование
11:04
Путин: США предложили мирный план по Украине из 28 пунктов разбить на "четыре пакета"В регионе
11:03
В Азербайджане пройдет олимпиада, посвященная Юсифу МамедалиевуНаука и образование
11:01
Фото
Посол: Чехия воспринимает инициативы Азербайджана на Южном Кавказе как ограничение внешнего влиянияВнешняя политика
10:50
Делегация России примет участие во встрече представителей G20 в ВашингтонеВ регионе
10:41
Фото