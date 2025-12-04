Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Азербайджане пройдет олимпиада, посвященная Юсифу Мамедалиеву

    Наука и образование
    04 декабря, 2025
    • 11:03
    В Азербайджане пройдет олимпиада, посвященная Юсифу Мамедалиеву

    В следующем году в Азербайджане планируется проведение олимпиады, посвященной Юсифу Мамедалиеву.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на международной конференции на тему "Юсиф Мамедалиев: Наука. Наследие. Инновации", посвященной 120-летию академика.

    По словам министра, олимпиада может быть проведена по химии или естественным наукам.

    Yusif Məmmədəliyevə həsr olunan olimpiada keçirilməsi nəzərdə tutulur
    Azerbaijan plans to hold Olympiad dedicated to Yusif Mammadaliyev
