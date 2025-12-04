В Азербайджане пройдет олимпиада, посвященная Юсифу Мамедалиеву

В следующем году в Азербайджане планируется проведение олимпиады, посвященной Юсифу Мамедалиеву.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на международной конференции на тему "Юсиф Мамедалиев: Наука. Наследие. Инновации", посвященной 120-летию академика.

По словам министра, олимпиада может быть проведена по химии или естественным наукам.