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    В Азербайджане 23,5 процентов учителей получают около 300 манатов зарплаты

    Зарплата 3,5% учителей составляет 900 манатов и выше

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Обнародована зарплата учителей в Азербайджане. 

    Как сообщает Report, на мероприятии, посвященном годовому отчету Минобразования, и.о. директора Института образования Эмин Амруллаев заявил, что в течение 2014-2017 гг. 134 136 тыс. педагогов прошли диагностическое оценивание.  

    По его словам, 23,5% учителей в Азербайджане получают зарплату около 300 манатов: 

    "Зарплата 35,9% учителей составляет 300-500, 27,1% - 500-700 манатов, 10% -  700-900 манатов, 3,5% - 900 манатов и выше".

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