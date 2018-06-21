В Азербайджане 23,5 процентов учителей получают около 300 манатов зарплаты

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Обнародована зарплата учителей в Азербайджане.

Как сообщает Report, на мероприятии, посвященном годовому отчету Минобразования, и.о. директора Института образования Эмин Амруллаев заявил, что в течение 2014-2017 гг. 134 136 тыс. педагогов прошли диагностическое оценивание.

По его словам, 23,5% учителей в Азербайджане получают зарплату около 300 манатов:

"Зарплата 35,9% учителей составляет 300-500, 27,1% - 500-700 манатов, 10% - 700-900 манатов, 3,5% - 900 манатов и выше".