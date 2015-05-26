​В 2014-2015-м учебном году SOCAR обеспечит стипендией 135 студентов

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в головном офисе SOCAR прошло заседание Конкурсной комиссии Программы внутренней стипендии. Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

Выступивший вице-президент компании по кадрам, режиму и информационным технологиям Халик Мамедов отметил, что с 2005 года SOCAR осуществляет Программу стипендий для студентов азербайджанских вузов в целях подготовки молодых, талантливых специалистов и их поощрения на пути приобретения знаний и практического опыта в области нефтегазовой промышленности.

На заседании было отмечено, что 2 февраля 2015 года по 2014-2015-му учебному году был объявлен очередной конкурс по выдаче стипендий студентам вузов страны за исключением Бакинской высшей школы нефти (БВШН).

Право на участие в конкурсе приобрели 2181 из 2628 студентов, обратившихся для получения стипендии SOCAR. На тестовом экзамене приняли участие 1726 человек. На прошедшем 19 апреля экзамене набравшие проходной балл 256 кандидатов получили право на участие во втором туре конкурса. 4-18 мая комиссия в составе специалистов SOCAR провела собеседование и по каждому курсу отобрала показавших высокие результаты 40 кандидатов. Затем на прошедшем заседании результаты были обсуждены и отобраны 135 отвечающих требованиям кандидатов.

Большинство обратившихся для получения стипендии были студентами Азербайджанской государственной нефтяной академии (АГНА), Кавказского университета, Азербайджанского государственного экономического университета (АГЭУ) и Бакинского государственного университета (БГУ).