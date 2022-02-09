У диких оленей обнаружили антитела к "омикрон"-штамму

Ученые из Пенсильванского университета в штате Филадельфия нашли у диких оленей антитела к "омикрон"-штамму.

Ученые из Пенсильванского университета в штате Филадельфия нашли у диких оленей антитела к "омикрон"-штамму.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, исследователи провели выборочное тестирование 131 белохвостого оленя в районе Стейтен-Айленд. По результатам проверки образцов у 19 животных были обнаружены антитела к коронавирусу, секвенирование генома образцов показало, что некоторые из них были заражены "омикрон"-штаммом.

Ученые опасаются, что эта ситуация может привести к дальнейшей мутации коронавируса среди животных и его обратной передаче человеку. "Полученные нами сведения показывают, что "омикрон" может заражать белохвостых оленей и подчеркивает экстренную необходимость всеобщего наблюдения за подверженными [инфицированию] видами животных, чтобы определить сети экологического распространения [вируса] и лучше оценить потенциальные риски обратной передачи человеку", - указывается в исследовании.

Исследование проводилось в период с 12 декабря 2021 года по 31 января 2022 года, когда в США наблюдался резкий рост заболеваемости коронавирусом из-за распространения "омикрон"-штамма.