Турал Ахмедов: РФ, Украина и Грузия лидируют по числу вузов, чьи дипломы не признаются в Азербайджане

Россия, Украина и Грузия лидируют по числу вузов, дипломы которых не признаются в Азербайджане.

Россия, Украина и Грузия лидируют по числу вузов, дипломы которых не признаются в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил председатель правления Агентства по обеспечению качества в образовании Турал Ахмедов.

По его словам, часто отказ на признание диплома вызван низким рейтингом высшего учебного заведения.

"По числу вузов, дипломы которых в Азербайджане не признаются, лидируют Россия, Украина и Грузия. Гражданам рекомендуется учитывать такие аспекты, как рейтинг вуза, при выборе учебного заведения", - сказал он.

Ахмедов также отметил, что в настоящее время в Турции обучаются 37 тыс. азербайджанских студентов: "Это означает, что в ближайшем будущем наибольшее число заявок на признание дипломов поступит именно от выпускников турецких вузов".