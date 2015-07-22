Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Определилось время последнего солнечного и лунного затмения в этом году.

Об этом в заявлении Report отметил замдиректора по научным работам Шемахинской астрофизической обсерватории Эльчин Бабаев.

По его словам, этот год запомнится четырьмя затмениями: "До конца года ожидается еще два затмения. Одно из них - частичное солнечное затмение, ожидается 13 сентября, а другое - полное лунное затмение, 28 сентября.

Если говорить простым языком, во время солнечного затмения Луна проходит между Землей и Солнцем, в результате чего наблюдающие с Земли не видят Солнце либо частично, либо полностью. Ширина "бегущей" тени Луны на поверхности Земли может превысить 250 км".

Как сообщил Э.Бабаев, солнечное затмение начнется в 09:40 по бакинскому времени и завершится в 14:05.

По его словам, ожидающееся 28 сентября полное лунное затмение будет довольно интересным: "Это второе и последнее в этом году полное затмение Луны. Лунное затмение начнется в 05:11 и завершится в 10:22. Оно будет длиться всего 5 часов 11 минут. Фаза полного затмения Луны продлится 1 час 11 минут 55 секунд".