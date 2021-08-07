Скончался педагог БГУ

Скончалась старший педагог кафедры русского языка гуманитарных факультетов филологического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) Ахмедова Гызылгюль Агами гызы.

Скончалась старший педагог кафедры русского языка гуманитарных факультетов филологического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) Ахмедова Гызылгюль Агами гызы.

Как передает Report, она скончалась в возрасте 79 лет.

Гызылгюль Ахмедова училась в БГУ на факультете филологии в 1961-1969 гг. Приступила к педагогической деятельности в Бакинском государственном университете с 1969 года. С 1984 года была старшим педагогом кафедры русского языка гуманитарных факультетов филологического факультета БГУ.