Скончался педагог БГУ

Скончалась старший педагог кафедры русского языка гуманитарных факультетов филологического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) Ахмедова Гызылгюль Агами гызы.
Как передает Report, она скончалась в возрасте 79 лет.
Гызылгюль Ахмедова училась в БГУ на факультете филологии в 1961-1969 гг. Приступила к педагогической деятельности в Бакинском государственном университете с 1969 года. С 1984 года была старшим педагогом кафедры русского языка гуманитарных факультетов филологического факультета БГУ.