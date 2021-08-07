О нас
Report Georgia
Аудио новости

Скончался педагог БГУ

Скончался педагог БГУ Скончалась старший педагог кафедры русского языка гуманитарных факультетов филологического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) Ахмедова Гызылгюль Агами гызы.
Наука и образование
7 августа 2021 г. 09:15
Скончался педагог БГУ

Скончалась старший педагог кафедры русского языка гуманитарных факультетов филологического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) Ахмедова Гызылгюль Агами гызы.

Как передает Report, она скончалась в возрасте 79 лет.

Гызылгюль Ахмедова училась в БГУ на факультете филологии в 1961-1969 гг. Приступила к педагогической деятельности в Бакинском государственном университете с 1969 года. С 1984 года была старшим педагогом кафедры русского языка гуманитарных факультетов филологического факультета БГУ.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоBDU-nun müəllimi vəfat edib

Самое важное

МО: Минобороны Армении пользуется различными методами для распространения ложной информации
МО: Минобороны Армении пользуется различными методами для распространения ложной информации
6 августа 2021 г. 18:24
МО: Обстреляны позиции Азербайджана на Нахчыванском направлении 
МО: Обстреляны позиции Азербайджана на Нахчыванском направлении 
6 августа 2021 г. 16:55
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе 
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе 
6 августа 2021 г. 14:34
Минобороны: ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
Минобороны: ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
6 августа 2021 г. 11:32
Закир Гасанов осмотрел в Кельбаджарском районе строящийся учебный полигон
Закир Гасанов осмотрел в Кельбаджарском районе строящийся учебный полигон
6 августа 2021 г. 10:02
Чавушоглу: С Джейхуном Байрамовым разговариваем по телефону каждый день
Чавушоглу: С Джейхуном Байрамовым разговариваем по телефону каждый день
5 августа 2021 г. 23:38
В МИД РФ оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
В МИД РФ оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
5 августа 2021 г. 17:17
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
5 августа 2021 г. 16:48
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии
5 августа 2021 г. 13:36
Эксперт: Пашинян выбирает тактику провокаций, чтобы его не списывали со счетов
Эксперт: Пашинян выбирает тактику провокаций, чтобы его не списывали со счетов
5 августа 2021 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi