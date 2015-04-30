Сегодня завершается прием заявлений в азербайджанские вузы

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня завершается срок приема заявлений в азербайджанские вузы для абитуриентов I, II, III и IV групп специальностей.

Как заявили Report в Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС), абитуриенты, которые должны утвердить свои электронные заявления в Комиссии по приему документов, могут это сделать сегодня до 17:00. Абитуриенты, которые сами утверждают свои электронные заявления, могут это сделать сегодня до 23:59.

Напомним, что абитуриенты, чьи заявления не были утверждены, и не представившие заявлений, к вступительному экзамену допущены не будут.

Сегодня также завершается регистрация абитуриентов III группы, которые хотят обучаться по специальности "журналистика". После утверждения своих электронных заявлений данные абитуриенты должны пройти регистрацию в разделе, предусмотренном для желающих получать образование по специальности "журналистика", на интерне-странице eservices.tqdk.gov.az/erizebak. Прошедшие регистрацию абитуриенты в соответствии с результатами тестовых экзаменов должны будут написать сочинение на предложенную тему. Успешно прошедшие данный этап могут выбрать обучение по специальности "журналистика".