Сегодня в азербайджанских школах последний день осенних каникул

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня последний день осенних каникул в Азербайджане. Как сообщает Report, уроки в школах с пяти- и шестидневной неделей обучения начнутся 18 ноября.

Напомним, что осенние каникулы 2014/2015 учебного года начались 12 ноября.

Отметим, что принимая во внимания предложение Министерства образования, Кабинета министров, на основе поправки относительно продления учебного года, внесенной в “Образцовый устав общеобразовательной школы", в течение 2015/2016 учебного года ожидается установление 5 дней осенних (с 16 по 20 ноября), и 5 дней зимних каникул (с 27 по 31 января). А также для младших классов ожидается установление дополнительных весенних каникул (с 1 по 5 мая).