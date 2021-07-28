Сегодня в Азербайджане более 14 тыс. абитуриентов сдадут вступительный экзамен

Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по I и IV группе специальностей.

Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей.

Как сообщает Report, в экзаменах, которые пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Абшероне, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Агджабеди, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе, ожидается участие 14 426 абитуриентов.

Экзамены начнутся в 10:00. За 15 минут до начала экзаменов завершается режим пропуска, после чего прибывшие участники не допускаются в здание экзамена.

В целях предотвращения скопления людей и тесного контакта, для участников экзамена установлено разное время входа в экзаменационное помещение, и это время указано в выпускном листе участника экзамена. Поэтому необходимо прибыть к зданию экзамена в указанное в пропускном листе время.

На следующий день в ГЭЦ начнется обработка протоколов и материалов экзаменов.

Результаты экзаменов будут объявлены в течение следующих 2 недель.