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Сегодня в Азербайджане более 14 тыс. абитуриентов сдадут вступительный экзамен

Сегодня в Азербайджане более 14 тыс. абитуриентов сдадут вступительный экзамен Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по I и IV группе специальностей.
Наука и образование
28 июля 2021 г. 06:26
Сегодня в Азербайджане более 14 тыс. абитуриентов сдадут вступительный экзамен

Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей.

Как сообщает Report, в экзаменах, которые пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Абшероне, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Агджабеди, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе, ожидается участие 14 426 абитуриентов.

Экзамены начнутся в 10:00. За 15 минут до начала экзаменов завершается режим пропуска, после чего прибывшие участники не допускаются в здание экзамена.

В целях предотвращения скопления людей и тесного контакта, для участников экзамена установлено разное время входа в экзаменационное помещение, и это время указано в выпускном листе участника экзамена. Поэтому необходимо прибыть к зданию экзамена в указанное в пропускном листе время.

На следующий день в ГЭЦ начнется обработка протоколов и материалов экзаменов.

Результаты экзаменов будут объявлены в течение следующих 2 недель.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün 14 mindən çox abituriyent qəbul imtahanı verəcək

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