Сегодня начинается Кичик чилле

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ По народным поверьям, с сегодняшней ночи завершается Бёюк (большая) чилле и начинается Кичик (малая) чилле.

Report напоминает, что древние тюрки делили зиму на три части: Бёюк чилле - 40 дней, Кичик чилле - 20 дней и Серый месяц - 30 дней.

"Чилле" - означает трудность, тяготы, печаль.

В ночь с 21-го на 22-е декабря в различных регионах отмечается церемония "Бёюк чилле". Бёюк чилле заканчивается примерно 30 января. В отличие от него в Кичик чилле наблюдаются сильные морозы. Кичик чилле длится 20 дней, после чего начинается Серый месяц, по завершении которого наступает Новруз байрам.