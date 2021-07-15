Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ

ректор Киевского национального университета им. Шевченко Владимир Бугров

Интервью восточноевропейского бюро Report с ректором Киевского национального университета им. Шевченко Владимиром Бугровым

- На каком уровне и в чем конкретно заключается сотрудничество возглавляемого Вами высшего учебного заведения с вузами Азербайджана? На основании каких соглашений осуществляется сотрудничество с Азербайджаном по обмену студентами и опытом в сфере образования? Какие проекты предусмотрены в будущем?

- На сегодняшний день Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко имеет 8 соглашений с вузами Азербайджана. Это БГУ, БСУ, Азербайджанский государственный экономический университет, Азербайджанский университет кооперации, Азербайджанский технический университет, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Нахчыванский государственный университет, а также Шемахинская астрономическая обсерватория Академии наук Азербайджанской Республики. Ну, и безусловно, на сегодняшний день мы имеем соглашение о сотрудничестве с посольством Азербайджанской Республики в Киеве, помогающим координировать наши связи с азербайджанскими университетами и с властями Республики Азербайджан. В целом, конечно же между Украиной и Азербайджанской Республикой существует целая совокупность разных соглашений. Это 131 соглашение в разных отраслях и, безусловно, в сфере образования. В 2000 году между правительством Украины и правительством Азербайджанской Республики было подписано соглашение о взаимном признании дипломов и ученых степеней, что как раз и делает очень плодотворным наше сотрудничество, в частности, в предоставлении и образовательных услуг, обучения студентов из Азербайджанской Республики в Украине и, наоборот, студентов из Украины в Азербайджанской Республике. Мы считаем, что законодательная основа для взаимного сотрудничества Украины и Азербайджанской Республики очень хорошо проработана и это дает возможность без каких-то лишних бюрократических процедур сотрудничать украинским и азербайджанским вузам, студентам и преподавателям.

- В скольких странах мира официально признается диплом Киевского национального университета? Какие шаги предпринимаются, чтобы улучшить этот показатель? И в целом, какие реформы и на каком уровне проводятся в университете, которым вы руководите?

- Украина является членом Лиссабонской конвенции – это документ о взаимном признании дипломов в разных странах. То есть все страны, которые подписывают Лиссабонскую конвенцию, берут на себя обязательство при выполнении определенных условий признавать дипломы, выданные в другой стране. Украина эти обязательства выполнила: это трехступенчатая система образования – бакалавр, магистр, доктор философии, это использование европейской кредитно- трансферной системы, это измерение количества времени, проведенного в университетах, это взаимное признание квалификаций. Поэтому если говорить в целом, диплом Киевского национального университета им.Тараса Шевченко признается уже в около 150 странах мира, которые или подписали Лиссабонскую конвенцию или признают ее принципы.

- Сколько среди них стран Европы?

- Все европейские страны без исключения от Великобритании до Турции. Турция – это европейская страна, она участница Болонского процесса, как и Азербайджан. Все страны, которые входят в европейское сообщество, подписали Лиссабонскую конвенцию и признают дипломы Украины и Киевского национального университета им.Тараса Шевченко.

Что же касается качества образования, то сегодня мы рассматриваем качество образования в контексте международных рейтингов. Киевский национальный университет им.Тараса Шевченко является участником рейтинга QA и CR Higher education – это британские рейтинги, два из трех самых известных в Европе. Также мы является участником рейтинга US News & World Report – это американский еженедельник, который ежегодно ведет рейтинг. Мы являемся участниками турецких рейтингов и рейтингов ОАЭ, и мы являемся участниками Шанханского рейтинга. В частности, мы присутствовали в Шанхайском рейтинге по математике. Поэтому присутствие в этих рейтингах означает, что качество образования на уровне, соответствующем международным стандартам. Безусловно, мы не удовлетворяемся тем, что есть, и тем, что было. Сегодня время и пандемия коронавируса показали, что нужно изменяться. Поэтому мы сегодня разрабатываем для себя модель цифрового университета, т.е. университета, в котором все его ресурсы могут быть предоставлены студенту в электронной форме. Мы разрабатываем для себя модель новых специальностей, согласованных с рынком труда. Разрабатываем для себя модель университета социально ответственного, потому что мы должны сотрудничать и согласовывать наши действия с абитуриентами, их родителями, работодателями, государством, и поэтому мы четко видим это как миссию университета – качественное образование для уровня жизни.

Вся стратегия развития университета – это качественные преподаватели, качественные абитуриенты, которые становятся качественные студентами, качественные программы и качественные методики обучения. Это основывается на том, что наш университет является исследовательским, поэтому мы обязательно в магистерских программах предусматриваем научную составляющую. Наш университет является инновационным. Мы обучаем студентов предпринимательству, социальной ответственности, этике работы по профессии. Это то, без чего сегодня современный молодой человек или девушка не могут успешно устроиться на хорошее рабочее место с хорошей зарплатой. Вот это наша стратегия развития университета.

- Сколько граждан Азербайджана было принято в Киевский национальный университет за год и сколько обучается в настоящее время. Как вы оцениваете уровень их образования? По каким специальностям в основном азербайджанцы обучаются в вашем университете?

- Сейчас это 180 студентов из Азербайджанской Республики.

- Это граждане Азербайджана?

- Да, на самом деле азербайджанцев больше, но это граждане Украины. Граждан Азербайджана – 180 человек, из них 178 на факультетах и институтах и двое - на подготовительном отделении. Почему так мало? Потому что этот год нетипичен, был запрет на въезд без справок, тестов и многое другое, поэтому количество уменьшилось. В этом году около 40 студентов-граждан Азербайджана завершили обучение, а на прием пока еще нет ни одного студента.

Какие у них специальности? Больше всего Институт права – бывший юридический факультет, институт международных отношений и экономический факультет. Но есть и на других факультетах и институтах студенты из Азербайджанской Республики. В большинстве своем у них очень хорошее школьное образование. Следует отметить, что поступать из Азербайджанской Республики в Киевский национальный университет им.Тараса Шевченко, очень престижно, и поступающие знают о высоких требованиях. Потому что несколько депутатов Милли Меджлиса являются выпускниками университета. Очень много преподавателей в Азербайджанского экономического университета,

- Сколько азербайджанских депутатов окончили ваш университет?

- Сейчас 4 или 5 раньше. Те, кто поступают как правило знают о них. Поступающие имеют хорошее школьное образование, да, иногда приходится совершенствовать язык. Потому что язык бытовой украинский или раньше русский - это одно, а когда нужно читать книги, учебники по профессии - это другое. Поэтому мы на подготовительном отделении специально делаем акцент на совершенствовании языка специальности. Если идешь на гуманитарные специальности, то должен историю, язык, литературу подтягивать. Если идешь на естественные – математику, физику, химию, биологию должен совершенствовать, чтобы понимать то, о чем будет идти речь на лекциях по специальности. Но в целом, мы довольны и я думаю, что студенты из Азербайджанской Республики составляют очень хороший, успешный контингент студентов.

- Есть ли случаи, когда азербайджанских студентов исключали из университета за нарушение правил дисциплины и по другим причинам?

- В прошлом году таких случаев не было. Как правило, мы отчисляем студентов из Азербайджанской Республики по письму миграционной службы. Ситуация состоит в том, что они приезжают на учебу по специальной визе и, если они занимаются бизнесом, предпринимательством, идут на работу, это другая виза. Миграционная служба очень строгая. Это касается не только азербайджанских студентов, но и студентов из других стран. И если есть такое нарушение, что ты приехал по учебной визе и пошел работать, миграционная служба присылает письмо о нарушении режима пребывания, нарушении визового режима, и мы вынуждены отчислять. Но за нарушение дисциплины за последние несколько лет студентов из Азербайджанской Республики мы не отчисляли, потому что таких нарушений не было.

- Можно ли увековечить имя кого-либо из исторических личностей Азербайджана в названии одной из кафедр вашего университета, учитывая, что деятельность ряда азербайджанских исторических личностей в определенные периоды пересекалась с историей Украины?

- У нас нет такой традиции на кафедрах, но в 2021 году исполняется 880 лет со дня рождения Низами Гянджеви, и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев - наш почетный доктор - объявил этот год Годом Гянджеви. В сотрудничестве с азербайджанской диаспорой в Украине, в сотрудничестве с посольством Азербайджанской Республики в Украине мы подготовили проект о сооружении памятника писателю Низами Гянджеви в ботаническом саду. Это центр города, и этот памятник, мы считаем, будет украшением и символом украинско-азербайджанской дружбы.

Дальше в декабре 2022 года будет праздноваться 30-летие восстановления дипломатических отношений между Украиной и Азербайджанской Республикой. Почему восстановление? Потому что на самом деле когда-то Азербайджанская Демократическая Республика и Украинская народная республика имели дипломатические отношения и послом АДР в Украинском государстве был Юсиф Везир Чеменземинли, который был студентом юридического факультета Императорского университета Святого Владимира. Он действительно выдающийся человек, и мы сейчас вместе с посольством Азербайджанской Республики готовим именную аудиторию. У нас есть такая традиция называть аудитории именами выдающихся личностей. Вместе с посольством готовим материалы, где будут приставлены его жизнь, его научные труды, его дипломатическая карьера. Мы договорились о том, что к 30-летию восстановления дипломатических отношений вместе с посольством торжественно будем открывать эту аудиторию в Красном корпусе университета.

Ведется дискуссия, обсуждение об открытии азербайджанского языкового центра в Институте филологии. У нас сегодня функционирует около 35 разных языковых и культурных центров: французский, болгарский, шведский, китайский институт. И с госпожой послом Азербайджанской Республики в Украине мы говорили о том, что, может быть, учитывая число студентов из Азербайджанской Республики и азербайджанских учащихся в Украине мы могли бы вести переговоры об открытии азербайджанского центра. Тем более что раз в несколько лет мы объявляем набор по кафедре тюркологии на азербайджанский язык как второго языка для изучения турецкого языка.

Сегодня посольство Азербайджанской Республики в Украине, как и в предыдущие годы, очень активно, и мы встречаемся, обсуждаем, продвигаем разные проекты памятников, аудитории, азербайджанского центра и др. Я думаю, что это свидетельство наших тесных связей. Мне кажется, эта совместная деятельность пойдет на благо гражданам обеих стран и нашему университету в частности.

- В Азербайджанской Республике обсуждались факты, когда наши студенты, обучавшиеся в возглавляемом вами университете, хоть и получили диплом, но не могут говорить ни по-русски, ни по-украински, ни по-английски. Как в таком случаев проходило их обучение?

- Сложно сказать, потому что мы даже приглашаем регулярно представителей посольства на государственные экзамены. Очень хорошо, что вы обратили внимание на это. Была такая претензия от посольства в прошлом, но в настоящее время нет. Была претензия от предыдущего посла, он выпускник нашего университета, факультета международных отношений. Мы начали очень жестко контролировать экзамены, чтобы не было такого либерализма. У меня тоже был студент из Азербайджанской Республики на философском факультете.

Я рассказывал работу, а он говорил, что ему трудно понимать, потому что он из другой страны, у него другой язык. Я говорю: "Я же не хочу, чтобы ты стал супер философом, но есть минимальное, что ты должен знать". Когда я был студентом в советские времена, у меня было много однокурсников из Азербайджанской Республики и никаких проблем, никто никогда не говорил я из другой республики, поэтому мне нужна оценка. Мы очень тщательно относимся и на все государственные экзамены приглашаем представителей посольств. У нас много студентов из Ирана, мы на экзамен приглашаем представителей посольства Ирана, у нас много студентов из Индии, где-то около 500 человек сейчас. Пожалуйста, представитель посольства Индии. Так же мы пригласили из посольства Азербайджанской Республики и атташе по вопросам культуры, которая занимается и вопросами образования, она тоже выпускник нашего университета Института международных отношений тоже была участником этих экзаменов. Так что если раньше были какие-то сомнения, мы сейчас стараемся, чтобы это все ушло.