Проведут 90-летний юбилей Агиля Алиева

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 90-летнего юбилея Агиля Алиева.

Как передает Report, в декабре 2016 года исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося ученого Азербайджана, заслуженного деятеля науки, члена-корреспондента Национальной академии наук Азербайджана, доктора экономических наук, профессора Агиля Алирза оглу Алиева.

Агиль Алиев своей плодотворной научно-педагогической деятельностью внес достойный вклад в развитие экономики и образования в Азербайджане.

Согласно распоряжению, учитывая его важные заслуги перед азербайджанской наукой, Национальной академии наук Азербайджана совместно с министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и министерством образования Азербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею Агиля Алиева.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.