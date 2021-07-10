Прошел вступительный экзамен в группы SABAH

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел второй этап (тестовый экзамен) отбора студентов в группы SABAH.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел второй этап (тестовый экзамен) отбора студентов в группы SABAH.

Как сообщили Report в Центре, экзамен был проведен в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Хачмазе и Лянкяране.

Экзамен начался в 10:00 и продлился 2 часа.

В экзамене ожидалось участие 1 689 студентов.

Результаты экзаменов планируется огласить в ближайшие 3-4 дня.

В целом на проведение экзаменов было выделено 124 зала в 11 зданиях. Контроль над проведением экзаменов осуществляли 11 общих руководителей, 21 экзаменационный руководитель, 163 контролера, 22 сотрудника режима пропуска (охрана).