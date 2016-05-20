Посол Мексики посетил Бакинский Государственный Университет

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Состоялась встреча посла Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини с ректором Бакинского Государственного Университета Абелем Магеррамовым.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, на встрече ректор рассказал о деятельности и структуре университета, его истории и сотрудничестве с иностранными вузами. Было отмечено, что университет, который находится на пороге своего 100-летия, является первым высшим учебным заведением страны.

Посол Лабардини, в свою очередь, открыл речь о двусторонних отношениях и динамике их развития, что явилось результатом открытия соответствующих Посольств обеих стран. Кроме того, дипломат подчеркнул сходства в национальных тысячелетних культурах, которые способствуют взаимному сближению.

Стороны обсудили связи между Бакинским Государственным Университетом и Университетом Анауак дель Сур (Мексика), и возможности для сотрудничества в различных областях науки. Также, на встрече были выражены идеи о развитии отношений между вузами двух стран, что будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества.