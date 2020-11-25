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После протеста ректора БВШН отменено проведение конференции BSUN в Ереване

После протеста ректора БВШН отменено проведение конференции BSUN в Ереване Также было отменено запланированное проведение конференции Совета ректоров BSUN в октябре этого года в Ереване
Наука и образование
25 ноября 2020 г. 13:01
После протеста ректора БВШН отменено проведение конференции BSUN в Ереване

Ректор Американского университета Армении (AUA – American University of Armenia) Карин Маркидес не была избрана президентом Сети университетов Черноморского региона (BSUN – Black Sea Universities Network) после того, как ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов выразил протест против избрания ее на эту должность.

Об этом сообщили Report в БВШН.

Кроме того, было отменено запланированное проведение конференции Совета ректоров BSUN в октябре этого года в Ереване.

Напомним, что ректор AUA Карин Маркидес, которая выдвинула свою кандидатуру на должность президента Сети университетов Черноморского региона на 2020-2022 гг., незаконно посетила оккупированные территории нашей страны в 2019 году.

Э.Гасымов выразил протест против избрания президентом Сети университетов Черноморского региона лица, нарушившего законы Азербайджана, поправшего нормы и принципы международного права, а также проявившего неуважение к Уставу Сети университетов Черноморского региона.

В результате официальных обращений ректора к генеральному секретарю Сети университетов Черноморского региона профессору Эдену Мамуту и ректорам 13 вузов, являющихся членами Исполнительного комитета BSUN, было предотвращено избрание г-жи Маркидес президентом вышеуказанной структуры, а также было отменено проведение конференции Совета ректоров BSUN в Ереване.

Отметим, что Сеть университетов Черноморского региона является структурным подразделением Организации Черноморского экономического сотрудничества. В настоящее время членами Сети являются более 120 высших учебных заведений из разных стран. В связи с отменой выборов нового президента BSUN, срок полномочий действующего президента Сети университетов Черноморского региона проф. Перикла Миткаса был продлен еще на год.

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Версия на азербайджанском языке BANM rektoru etiraz etdi, Yerevanda keçiriləcək iclas və seçki ləğv olundu

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