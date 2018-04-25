Объявлена дата второго экзамена по азербайджанскому языку

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Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Второй экзамен по азербайджанскому языку для абитуриентов, сдающих приемный экзамен на иностранном языке, состоится 10 июня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственного экзаменационного центра.

Сообщается, что не сдавшие экзамен 22 апреля, либо не участвующие в нем по тем или иным причинам абитуриенты, желающие поступить в ссузы на базе среднего образования (9 классы), могут пройти регистрацию 18-29 мая и принять участие в экзамене по азербайджанскому языку 10 июня.

Не подавшие заявки 1-27 марта на принятие в ссузы на базе среднего образования (9 классы) ученики русского сектора 9-го класса также могут пройти регистрацию 18-29 мая для участия в конкурсе в колледжи. Прошедшие регистрацию в названный срок ученики русского сектора могут принять участие во втором экзамене по азербайджанскому языку 10 июня. То есть эти абитуриенты не будут проходить дополнительную регистрацию.

Выпускники азербайджанского сектора этого года, не прошедшие регистрацию 1-27 марта, в случае прохождения выпускного экзамена на базе среднего образования (9 класс) смогут с 25 июля до 6 августа в период отбора специальности пройти регистрацию и участвовать в конкурсе.