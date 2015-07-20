​Новый директор Шемахинской астрофизической обсерватории жестко раскритиковал деятельность организации

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ "Кадровый потенциал Шемахинской астрофизической обсерватории НАНА, можно сказать, истощился. Наблюдается диспорция между численностью научных и технических работников. Например, из 150 сотрудников 15 являются охранниками, 10 - уборщицами. Научный сотрудник должен знать, что если в течение года он не будет проявлять активной деятельности, на следующий год его переведут на более низкооплачиваемую должность". Об этом заявил Report исполняющий обязанности директора Шемахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси (ШАО) Намиг Джалилов.

Он также отметил, что много лет работающие в отделах, однако не осуществляющие никакую деятельность сотрудники будут уволены: "В каждом отделе 3-4 сотрудника будут переведены на другие должности. Не выходящие на работу сотрудники будут уволены. Главы отделов должны обратиться с заявлением о том, что некоторые сотрудники работают не по своему профилю. Затем вновь состоятся обсуждения. Принятое в ходе обсуждения предложений решение будет рассмотрено на сентябрьском заседании Президиума НАНА".

Директор, отметив, что до сегодняшнего дня ученые советы проводились в закрытом режиме, и принятые на них решения никогда не объявлялись коллективу, также заявил, что обсерватория не имеет Устава, свидетельства о регистрации и статистического регистрационно-учетного удостоверения: "Общее собрание коллектива никогда не проводилось. Также ни с кем не обсуждался важный шаг относительно плана перестройки обсерватории".