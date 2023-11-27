Названа текущая ситуация с корью в школах Азербайджана

Вопрос о заболеваемости корью среди детей в последние дни находится под контролем. Анализ информации из общеобразовательных школ позволяет делать выводы о том, что заражение корью в общеобразовательных учреждениях не носит массового характера.

Вопрос о заболеваемости корью среди детей в последние дни находится под контролем. Анализ информации из общеобразовательных школ позволяет делать выводы о том, что заражение корью в общеобразовательных учреждениях не носит массового характера.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию при министерстве науки и образования.

Отмечено, что, если поступает информация о единичных случаях, соответствующими структурами в общеобразовательных учреждениях проводятся дезинфекционные работы.

"Ни одно из общеобразовательных учреждений, действующих в подчинении агентства, не было закрыто в связи с корью. В случае массового заражения решение о закрытии школы принимает Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Минздрава", - говорится в информации.

В агентстве сообщили, что в школах усилен контроль с учетом соответствующих возможностей: "Школьники, у которых наблюдаются проблемы со здоровьем, проходят первичное обследование у медсестры или врача, поддерживается связь с родителями, обеспечивается принятие мер, соответствующих состоянию ученика. Родителям рекомендуется не допускать контакта детей, болеющих сезонными заболеваниями и вирусными инфекциями, с другими детьми до их полного выздоровления".